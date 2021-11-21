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Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок Ашхабада, где занимались физкультурой и спортом, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение.

"Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта", - отмечает ТВ.
После выполнения физических упражнений президент Туркмении, члены правительства и главы силовых ведомств разделились на команды и сыграли в мини-футбол, пишет ria.ru
Неделю назад руководство страны в этом же составе занималось физкультурой и играло в мини-футбол в спорткомплексе в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) на туркменском побережье Каспийского моря.
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