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Эйсмонт: Ни шанса, ни повода развязать войну Польше никто не даст

Она утверждает, что Лукашенко постоянно держит на личном контроле ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

 Ни шанса, ни повода развязать Третью мировую войну Польше никто не даст, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире YouTube-канала "Главный. Тур". Её цитирует sputnik.by

Александру Лукашенко постоянно докладывают о ситуации с беженцами на границе, президент все держит под контролем, подчеркнула Эйсмонт.
Она отметила, что Польша работает на обострение. После того, как "не получилось с мигрантами", они начали поиск других поводов и способов, среди них - угроза о приостановке грузового ж/д-сообщения в пункте пропуска "Кузница", пояснила пресс-секретарь.

Польша, по ее мнению, преследует две цели. "Первая – заработать статус, показать себя защитником ЕС. А статус – это дотации. Второе – отвлечь от внутреннего раскола общества и иных проблем", - отметила она.

"Общество в Польше как минимум расколото. И официальная Варшава решила ситуацию максимально обострять. Но ни шанса, ни повода развязать здесь Третью мировую войну им никто не даст", - заверила Эйсмонт.

Диалог с Меркель

Пресс-секретарь президента Беларуси отметила, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель - одна из немногих в Евросоюзе, кто реально стремится что-то сделать для разрешения миграционного кризиса.

"Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, но она - один из немногих политиков ЕС, кто реально ст емится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса. Другое дело, что ее блокируют", - заявила Эйсмонт.

Напомним, Александр Лукашенко и Ангела Меркель созванивались дважды. Речь шла о мигрантах, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси и стремятся попасть в Германию.
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