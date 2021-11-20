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В Брюсселе подготовили "Стратегический компас безопасности и обороны"

СМИ рассказали о военной стратегии ЕС

В Брюсселе подготовили "Стратегический компас безопасности и обороны"
Фото: DW
Начальная версия "Стратегического компаса безопасности и обороны" была представлена ​​странам-членам Евросоюза на этой неделе.
В Брюсселе подготовили "Стратегический компас безопасности и обороны", представляющий собой план действий по обеспечению внутренней безопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает CNN со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

CNN пишет, что это нечеткий план относительно того, как могут координироваться действия между странами-членами ЕС в случае задействования совместных вооруженных сил.

В частности речь идет о возможности оперативно разворачивать на территории Содружества до пяти тысяч военных "для противостояния многочисленным потенциальным угрозам".

"Вместо постоянных сил, подчиняющихся командующему в Брюсселе, эти группы быстрого реагирования, вероятно, будут состоять из военнослужащих всех стран ЕС. Их задания могут варьироваться от миссии по эвакуации (например, в Афганистане) до миротворческих или гуманитарных миссий, в том числе на границах. Развертывание так называемой армии ЕС потребует согласования государств-членов, однако детали этого еще не утверждены", - предположили эксерты издания. 

В документе также говорится о необходимости совместного подхода ЕС в сфере оборонных закупок, исследований и разведки.

Чтобы получить детали "Компаса" CNN обратился к более чем 20 европейским чиновникам, дипломатам и политикам из разных стран ЕС.

В частности, посол Италии в ЕС Пьетро Бенасси выразил уверенность, что Европа может "построить общую стратегическую культуру" и что план придаст импульс для достижения этой цели.

Польша, Эстония и Литва намерены поддержать документ, но только при условии, что в нем будет определена угроза, которую представляет Россия, и в меньшей степени Китай.

Так же обеспокоены из-за РФ и скандинавские страны. Дипломаты и чиновники из этих стран заявили: "Мы в этой части мира подвергаемся реальной опасности со стороны России".

В документе говорится об ухудшении отношений ЕС с Москвой, в то же время говорится, что "общие интересы и общая культура фактически связывают ЕС и Россию", и что "Европа все равно будет взаимодействовать с РФ по некоторым определенным вопросам, в которых есть общие приоритеты".

В то же время многие чиновники, дипломаты и политики в разговорах с CNN заявили, что, по их мнению, президент Франции Эмманюэль Макрон является главной проблемой, поскольку Париж не желает "указывать пальцем на Россию".

Чиновники же из Дании, Нидерландов, Австрии и Швеции выразили сомнения по поводу "Компаса". Они считают, что войска быстрого развертывания могут никогда не понадобиться Евросоюзу, а деньги на них будут потрачены зря.

Напомним, впервые в истории Евросоюз подключил к программе сотрудничества стран-членов ЕС в сфере безопасности и обороны (PESCO) другие государства - США, Канаду и Норвегию. 
korrespondent.net
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