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Одна из причин провала «дела вагнеровцев» - хорошая работа контрразведки Беларуси

Экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба рассказал о причинах провала украинской спецоперации по поимке «вагнеровцев» в Беларуси.

Одна из причин провала «дела вагнеровцев» - хорошая работа контрразведки Беларуси
Бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба назвал несколько причин, по которым могла быть провалена спецоперация по поимке наемников ЧВК Вагнер". Об этом он заявил в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси», — сказал он.

17 ноября Bellingcat опубликовали расследование касательно провала украинской спецоперации по поимке «вагнеровцев» в Беларуси, которая готовилась с 2019 года. По информации журналистов, Зеленский узнал о ней только спустя год.

В интервью телеканалу CNN Александр Лукашенко назвал ложью данные о том, что данные о 33 бойцах ЧВК Вагнера, которые были задержаны в Беларуси в 2020 году, белорусской стороне передало украинское руководство. 

«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих «вагнеровцев» от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — сказал Лукашенко. 
thinktanks.by
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