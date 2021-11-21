Бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба назвал несколько причин, по которым могла быть провалена спецоперация по поимке наемников ЧВК Вагнер". Об этом он заявил в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».





«Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси», — сказал он.





17 ноября Bellingcat опубликовали расследование касательно провала украинской спецоперации по поимке «вагнеровцев» в Беларуси, которая готовилась с 2019 года. По информации журналистов, Зеленский узнал о ней только спустя год.





В интервью телеканалу CNN Александр Лукашенко назвал ложью данные о том, что данные о 33 бойцах ЧВК Вагнера, которые были задержаны в Беларуси в 2020 году, белорусской стороне передало украинское руководство.





«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих «вагнеровцев» от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — сказал Лукашенко.