Польша допустила возможность полного закрытия границ с Беларусью
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом пишет РИА Новости.
Матеуш Моравецкий сообщил об этом во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине. В настоящее время Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».
«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.
Премьер Польши совершает внеплановое турне по странам ЕС в связи с мигрантским кризисом.
12:00 21/11/2021
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