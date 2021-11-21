



Матеуш Моравецкий сообщил об этом во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине. В настоящее время Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».





«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.





Премьер Польши совершает внеплановое турне по странам ЕС в связи с мигрантским кризисом.



