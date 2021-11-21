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Украина получила новые французские вертолеты для охраны границы с Беларусью

В Киев прибыли два вертолета Н-125 от французской компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.


Вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением, пишет liga.net

Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что современное оборудование, которым оснащены вертолеты, позволяет днем ​​и ночью контролировать границу на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

В Госпогранслужбе уточнили, что тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

В МВД также сообщили, что Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров.

СПРАВКА. Поставка вертолетов Airbus осуществляется в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции для создания Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине. В 2018-м МВД подписало контракт с компанией Airbus Helicopters, по условиям которого запланирована поставка 24 вертолетов такого типа. 
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