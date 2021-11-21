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Число попыток мигрантов пересечь границу Польши уменьшилось – СМИ

Число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось. Также уменьшилось и количество попыток нелегального пересечения границы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на погранслужбу Польши.


При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще в самом разгаре.

"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные - из десятков человек", - говорится в сообщении ведомства.

Пограничники добавили, что мигранты вели себя агрессивно - бросали в польских военнослужащих камни и петарды.

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Накануне сообщалось, что стихийный лагерь мигрантов у белорусско-польской границы разбирают. Рабочие убирают остатки стихийного лагеря, который мигранты разбили тут 8 ноября. Также порядок наводят и на самом пункте пропуска, где мигранты несколько раз пытались прорвать границу.
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