Число попыток мигрантов пересечь границу Польши уменьшилось – СМИ
Число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось. Также уменьшилось и количество попыток нелегального пересечения границы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на погранслужбу Польши.
При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще в самом разгаре.
"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные - из десятков человек", - говорится в сообщении ведомства.
Пограничники добавили, что мигранты вели себя агрессивно - бросали в польских военнослужащих камни и петарды.
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Накануне сообщалось, что стихийный лагерь мигрантов у белорусско-польской границы разбирают. Рабочие убирают остатки стихийного лагеря, который мигранты разбили тут 8 ноября. Также порядок наводят и на самом пункте пропуска, где мигранты несколько раз пытались прорвать границу.
11:30 21/11/2021
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