



При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще в самом разгаре.





"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные - из десятков человек", - говорится в сообщении ведомства.





Пограничники добавили, что мигранты вели себя агрессивно - бросали в польских военнослужащих камни и петарды.





В Польше рассказали о новой тактике мигрантов





Накануне сообщалось, что стихийный лагерь мигрантов у белорусско-польской границы разбирают. Рабочие убирают остатки стихийного лагеря, который мигранты разбили тут 8 ноября. Также порядок наводят и на самом пункте пропуска, где мигранты несколько раз пытались прорвать границу.