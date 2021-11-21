Йемен просит Минск вернуть мигрантов
Министерство иностранных дел Йемена поручило послу в Минске обратиться к руководству Беларуси с просьбой оказать помощь в возвращении на родину йеменских мигрантов, планировавших попасть в страны Евросоюза, но остановленных на границе с Польшей.
Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Йемена, передает ТАСС.
В частности, в нем говорится о необходимости встречи с заместителем министра иностранных дел Беларуси и другими заинтересованными лицами, чтобы просить о помощи в поиске йеменцев, оказавшихся в затруднительном положении на границе, и организации их возвращения.
Также Посольство Йемена в Варшаве провело встречи с представителями польских властей с целью установления личностей йеменских мигрантов.
Как установлено, в Польше сейчас находятся девять взрослых йеменцев, они размещены в специальных миграционных центрах, где получают медицинскую помощь. МИД Йемена попросил польские власти упростить процедуру возвращения мигрантов на родину.
11:17 21/11/2021
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