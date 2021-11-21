Йемен просит Минск вернуть мигрантов













Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Йемена, передает ТАСС.





В частности, в нем говорится о необходимости встречи с заместителем министра иностранных дел Беларуси и другими заинтересованными лицами, чтобы просить о помощи в поиске йеменцев, оказавшихся в затруднительном положении на границе, и организации их возвращения.





Также Посольство Йемена в Варшаве провело встречи с представителями польских властей с целью установления личностей йеменских мигрантов.





Как установлено, в Польше сейчас находятся девять взрослых йеменцев, они размещены в специальных миграционных центрах, где получают медицинскую помощь. МИД Йемена попросил польские власти упростить процедуру возвращения мигрантов на родину.