Фото: Байден намерен баллотироваться в президенты на второй срок (Getty Images)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.





Это сообщение частично направлено на то, чтобы разрушить предположение многих демократов о том, что Байден может не претендовать на переизбрание из-за возраста (президенту исполнилось 79 лет) и падения рейтинга.





Демократическое сообщество обеспокоено после 6-месячного периода, когда национальный рейтинг Байдена упал до 40% на фоне борьбы с пандемией и инфляции.





"Единственное, что я слышал, он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так", - сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.





Ранее мы писали, что Байден передал свои полномочия вице-президенту США.



