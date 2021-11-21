СМИ: В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии

Военные учения Winter Shield 2021 с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны Латвии