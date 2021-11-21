СМИ: В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии
Военные учения Winter Shield 2021 с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны Латвии
"С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения "Winter Shield 2021" (Зимний щит 2021 – ред.) для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона", - сообщает LETA.
В военных учениях примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе, пишет РИА Новости.
10:14 21/11/2021
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