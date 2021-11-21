"Что касается самого интервью, скажу так: это было абсолютно ровно так, как мы ожидали, ровно так, как мы предполагали", - сказала Наталья Эйсмонт.





Она отметила, что риторика Би-би-си в ходе нынешнего интервью была очень схожа с интервью Александра Лукашенко CNN в конце сентября. "Они настолько были похожи. Они приехали с одним и тем же портфелем штампов, как говорят наши журналисты, которые слышали это интервью, - рассказала Наталья Эйсмонт. - Они были реально настолько идентичными, что в какой-то момент разговора правитель Стивена назвал Мэтью (журналисты Би-би-си и CNN Стивен Розенберг и Мэтью Чанс, которые выступали в качестве интервьюеров. - Прим. БЕЛТА)".





Наталья Эйсмонт сослалась на слова продюсера Би-би-си, с которым находится в контакте, о том, что первый развернутый репортаж об интервью на телеканале покажут вечером в воскресенье 21 ноября. "Это раньше, чем они изначально обещали. Видимо, интерес есть, уже подогрет значительно. Развернутую версию они обещали минимум 23 минуты. Кейс Мэтью Чанса (журналист CNN, который от часового интервью с Александром Лукашенко использовал в телеэфире всего несколько фраз. - Прим. БЕЛТА) помнят все. Они обещали в понедельник (развернутую версию. - Прим. БЕЛТА). Соответственно, и мы в понедельник вечером покажем телеверсию - самое интересное из этого разговора", - поделилась подробностями пресс-секретарь.









В целом она рассказала, что на данный момент есть порядка четырех десятков запросов на интервью с правителем Беларуси от СМИ из различных регионов мира. "Колоссальный интерес. Порядка четырех десятков запросов на сегодняшний день лежит в папке у меня на столе во Дворце Независимости. Западные, арабский мир, да и в принципе все регионы. Понятно, сейчас очень интересна позиция Лукашенко по острым вопросам", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.