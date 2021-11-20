Спикер сената Польши рассказал о получении посылки со взрывчаткой
Спикер сената Польши Томаш Гродский сообщил, что получил посылку на свое имя и обнаружил в ней взрывчатку и письмо с угрозами. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.
«Вот к чему приводит индустрия презрения и травли политических противников», — написал политик. По словам Гродского, посылку изъявил соответствующие службы, они занимаются поиском отправителя.
По информации польской радиостанции RMF, посылку нашли в пятницу в 15:00 по местному времени, в ней обнаружили неопознанное вещество. Речь, предположительно, идет о нитроцеллюлозном порохе — его используют в стрелковом оружии и артиллерии. Отправитель подписался лесным стражем.
21:08 20/11/2021
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