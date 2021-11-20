







«Вот к чему приводит индустрия презрения и травли политических противников», — написал политик. По словам Гродского, посылку изъявил соответствующие службы, они занимаются поиском отправителя.





По информации польской радиостанции RMF, посылку нашли в пятницу в 15:00 по местному времени, в ней обнаружили неопознанное вещество. Речь, предположительно, идет о нитроцеллюлозном порохе — его используют в стрелковом оружии и артиллерии. Отправитель подписался лесным стражем.



