"С людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозицией. С предателями - нет", - передала Эйсмонт позицию президента в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".