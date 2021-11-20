Лукашенко определился по "диалогу с оппозицией". Эйсмонт озвучила
Александр Лукашенко готов разговаривать с “любой оппозицией, но не предателями”, сообщает БелТА подробности интервью Александра Лукашенко компании BBC.
"С людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозицией. С предателями - нет", - передала Эйсмонт позицию президента в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".
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20:27 20/11/2021
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