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Для обсуждения кризиса с Беларусью. Премьер Польши совершит вынужденное турне по ЕС

В связи с кризисом на границе с Беларусью польский премьер-министр Матеуш Моравецкий совершит ряд визитов в страны Евросоюза. Как заявлено, Польше необходимы шаги солидарности со стороны стран ЕС.



Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, передает «Польское Радио».

Первыми странами, пишет Ежедневник, которые посетит глава польского правительства уже завтра, будут государства Балтии,

По словам пресс-секретаря премьер-министра геополитическая ситуация очень серьезная, и нам необходимы всевозможные шаги солидарности со стороны стран Европейского сообщества.

Поэтому премьер Матеуш Моравецкий принял решение совершить в ближайшие время цикл визитов в страны ЕС. Первые встречи в рамках этих визитов состоятся в Литве, Латвии и Эстонии.

«В воскресенье будут проведены переговоры с премьерами этих стран на тему ситуации на границе и опасностей, которые мы осознаем, и которые нам угрожают», - заявил Петр Мюллер.

По сообщению пресс-секретаря польского правительства, премьер Матеуш Моравецкий затронет во время европейских визитов проблему гибридных атак с использованием мигрантов, а также кибератаки и усиливающийся энергетический кризис, который, по мнению польского правительства, Россия хочет использовать для шантажа Европы.
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