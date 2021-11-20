







Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, передает «Польское Радио».





Первыми странами, пишет Ежедневник, которые посетит глава польского правительства уже завтра, будут государства Балтии,





По словам пресс-секретаря премьер-министра геополитическая ситуация очень серьезная, и нам необходимы всевозможные шаги солидарности со стороны стран Европейского сообщества.





Поэтому премьер Матеуш Моравецкий принял решение совершить в ближайшие время цикл визитов в страны ЕС. Первые встречи в рамках этих визитов состоятся в Литве, Латвии и Эстонии.





«В воскресенье будут проведены переговоры с премьерами этих стран на тему ситуации на границе и опасностей, которые мы осознаем, и которые нам угрожают», - заявил Петр Мюллер.





По сообщению пресс-секретаря польского правительства, премьер Матеуш Моравецкий затронет во время европейских визитов проблему гибридных атак с использованием мигрантов, а также кибератаки и усиливающийся энергетический кризис, который, по мнению польского правительства, Россия хочет использовать для шантажа Европы.