Лукашенко: белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу, потому что у них "есть сердца"
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью BBC сказал, что "абсолютно возможно", что белорусские силовики могли помочь некоторым мигрантам попасть в Польшу, но отрицает, что их приглашал официальный Минск.
"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию", - приводит телеканал слова Лукашенко.
"Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - добавил он.
Однако Лукашенко отрицает, пишет Смартпресс, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать пограничный кризис.
"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе и если они будут и дальше прибывать, я не буду их останавливать потому, что они приезжают не в мою страну, а идут в вашу", - отметил Лукашенко.
"Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.
18:03 20/11/2021
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