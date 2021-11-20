







"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию", - приводит телеканал слова Лукашенко.





"Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - добавил он.





Однако Лукашенко отрицает, пишет Смартпресс, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать пограничный кризис.





"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе и если они будут и дальше прибывать, я не буду их останавливать потому, что они приезжают не в мою страну, а идут в вашу", - отметил Лукашенко.





"Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.