— Граница Беларуси с Польшей и другими странами Балтии — это внешняя граница Союзного государства. Уже только на этом основании попытки Москвы представить, что РФ тут не при делах и миграционный кризис — автономная проделка Лукашенко, вызывают улыбку, — пишет экс-дипломат, старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич.





Между тем роль, которую сейчас играет Владимир Путин, позволяет ему предстать в очень положительном облике международного посредника. На протяжении последних месяцев к нему не раз обращались европейские лидеры (Меркель, Макрон и другие) с просьбой повлиять на Беларусь и тем положить конец миграционному кризису. В сентябре на одну из таких просьб он развел руками и предложил решить вопрос напрямую с Лукашенко, чем, как мне показалось, тогда немало удивил и порадовал последнего. Звонки в Кремль продолжились и их переадресация тоже. По отношению к европейским лидерам это выглядело как троллинг и, собственного говоря, таковым и являлось.





В итоге Путин фактически поменялся с Лукашенко ролями, если сравнивать нынешнюю ситуацию с 2014 годом. Тогда примерно аналогичную услугу для Запада оказал Лукашенко: не признал аннексию Крыма, а затем принял в Минске исторический «нормандский формат», поработав донором региональной безопасности в важный для Европы момент.





Причем российский президент сейчас царь положения – руками Лукашенко прощупывает узкие места и порог терпения Европы и НАТО, и при этом остается ее надеждой на урегулирование кризиса. Не всех, конечно. Часть государств подозревает, а часть откровенно обвиняет Путина в участии в кризисе, но пока это мало что меняет.





Конечно, нельзя исключать дальнейших вспышек напряженности на границе — пикировки между властями Беларуси и Польши продолжаются. В целом миграционный конфликт, как мне кажется, будет исчерпан, потому что, судя по всему, ключевыми странами региона (Россией, Германией и Францией) принято решение его потушить ценой контактов с Лукашенко.





Реплика Путина на расширенном заседании коллегии МИД России о необходимости диалога между властями и оппозицией в Беларуси, в этом смысле, скорее всего, часть этой самой миротворческой игры. Этим Кремль демонстрирует отстраненность от белорусского режима, как того требует роль посредника. Действующие лица поменялись местами, но от такой перемены, как известно, сумма не меняется. Это важно помнить.





Ну и потом, вряд ли Путин вкладывает в понятие диалог смысл, который интересует белорусское общество. Ну а Лукашенко может назвать оппозицией, например, Воскресенского, а диалогом — общественное обсуждение нового проекта Конституции и этим выполнить требование посредника.