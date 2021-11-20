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Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза.


"Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство. Лидеры согласились провести встречу в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности", – указывается в документе, пишет Haqqin.az со ссылкой на РИА Новости.  

Также в заявлении отмечается, что в ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов.
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