Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза.