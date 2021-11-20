Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Фото: mfa.gov.by





«Макей в эксклюзивном интервью CNN подчеркнул абсурдность выдвигаемых отдельными политиками обвинений в адрес Беларуси в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, рассказал о предложениях белорусской стороны по разрешению сложившейся ситуации», - цитирует БЕЛТА сообщение МИД. Владимир Макей назвал такие мнения «в корне неверной оценкой ситуации».





«На примере Беларуси проявилась темная сторона европейской демократии. Вы видели собственными глазами, что произошло на границе за последние несколько дней», - подчеркнул Владимир Макей.





«Это драматичная ситуация. По нашим данным, среди беженцев находятся более 600 женщин и 200 детей. И наблюдать за тем, как они страдают, сложно любому нормальному человеку. Мы не заинтересованы в такой ситуации здесь, в Беларуси», - подчеркнул министр.





Владимир Макей подчеркнул ответственность Европейского союза за ситуацию на границе. Он отметил, пишет Belarus.kp.ru, что мигранты, услышав об обещанных соседними с Беларусью странами ЕС привилегиях «мигрантам из Беларуси», решили, что страна является для них наиболее комфортным способом попасть в Европу.





Глава внешнеполитического ведомства также отверг обвинения в адрес России о возможной причастности к ситуации с беженцами на границе Беларуси с Европейским союзом, - сообщает БЕЛТА.





Американская телекомпания CNN брала в конце сентября интервью у Александра Лукашенко. В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Президент ответил на все вопросы – даже если они казались ему провокационными и неприятными.





Позже оно вышло в эфир в сильно сокращенном виде, хотя, договариваясь об интервью во время встречи с белорусскими и иностранными журналистами, Александр Лукашенко поставил только одно условие – дать все, что он скажет, «не купируя, не вырезая, не добавляя».





Тем не менее, Мэтью Чанс получил возможность работать на белорусско-польской границе во время кризиса с мигрантами и даже попал под польские водометы 16 ноября. А позже делал репортаж из логистического центра на границе, где разметили международных беженцев.







