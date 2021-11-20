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Министр обороны Беларуси: «У нас, в общем-то, и друзей, как оказалось, нет, и соседи агрессивные»

Основные посылы в военной сфере Беларуси: еще большее сближение с Россией, «армия должна тренироваться», учения угрозы не несут

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фото: belta.by

Россия – стратегический союзник Беларуси в военной сфере, и взаимодействие двух стран в это сфере находится на высоком уровне. Это отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью телеканалу «Аль-Джазира», передает БЕЛТА.

«На сегодняшний день уровнем готовности и подготовки, которого достигла армия России, стоит гордиться и восхищаться. И мы рады, что у нас такой союзник, - заявил Виктор Хренин. - Прошлый год нас еще больше заставил сблизиться. Мы поняли, что у нас, в общем-то, и друзей, как оказалось, нет, и соседи агрессивные».

Что касается подготовки военных, то министр обороны отметил, пишет Belarus.kp.ru, что учения «можно спрогнозировать на сто лет вперед», а именно каждые два года на территории одного из государств. «Они никому не несут угрозы. Мы учим свою армию. И президент говорит: армия для того и предназначена, она должна тренироваться», - подчеркнул Виктор Хренин.
Источник: Алла Ветрова
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