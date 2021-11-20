







Передовая оперативная база (forward operating base, FOB) была построена в промышленном районе в городе Друскининкай вблизи границ с Беларусью и Польшей, сообщили литовские ВС в пятницу, 19 ноября, пишет АФН со ссылкой на DW.





В связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС с Беларусью Литва с полуночи 10 ноября ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц. Правительство в Вильнюсе одобрило соответствующее предложение МВД 9 ноября, в тот же день оно было поддержано сеймом.





Режим ЧП действует в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Ранее в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.