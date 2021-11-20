Воскресенский назвал главное условие национального диалога. Вот с кем не будут говорить власти

Белорусам необходим диалог на национальном уровне. Об этом заявил глава Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский. Однако политолог заметил, что власти готовы разговаривать не со всеми.

Фото: Светлана Тихановская/YouTube

«Знаю, что сегодня собираются оргкомитеты партий «Демократический союз» и «Новые люди», которые будут обсуждать это заявление президента России [Владимира Путина]. Прочитал вчера и Олега Гайдукевича, который поддерживает идею диалога, но подчеркивает: с оппозицией, а не с пятой колонной. Те, кто находятся там, – это пятая колонна. Не потому, что так говорят идеологи или пропагандисты, а потому что своими действиями они вредят не [Александру] Лукашенко, а Беларуси», – , – высказал свое мнение Воскресенский в эфире Sputnik. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, пишет Blizko.by что ситуация в Беларуси успокоилась, однако проблемы остаются. Он призвал к диалогу между властями и опозицией.









