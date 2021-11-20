В результате инцидента пострадали две полицейские машины / twitter.com/podlaskaPolicja





Пограничная служба Польши тоже заявила про несколько силовых попыток прорыва границы на участке, охраняемом заставой в Дубичах-Церкевных. Самая большая группа состояла примерно из 200 мигрантов. Утверждается, пишет Еврорадио, что иностранцы были настроены агрессивно: бросали не только камни, но и петарды, а также использовали слезоточивый газ.





Всего за 19 ноября зафиксировано 195 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.





16 ноября в ответ на попытку мигрантов прорваться через границу польским силовикам пришлось применить газ и водомёты. “Туристы” в тот день ломали заграждения в пункте пропуска "Брузги" и бросались камнями и другими предметами.



