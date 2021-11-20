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Саакашвили согласился прекратить голодовку и поехать в военный госпиталь

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортируют в военный госпиталь в Гори в результате ухудшение самочувствия. Он планирует прекратить голодовку после перевода.

 
 
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Гварамия добавил, что адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи, а протокол восстановление после голодания - расписан специалистами.

"Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - отметил адвокат.

Отметим, что 1 октября Саакашвили задержали в Грузии и перевели в пенитенциарное заведение.

Против бывшего президента возбудили дело по факту незаконного пересечения границы, после чего он объявил голодовку с требованием встретиться с украинским консулом. Украина со своей стороны заявила, что будет добиваться возвращения Саакашвили.

13 октября его поместили в одиночную камеру, а 26 октября, на 25-й день голодовки - к Саакашвили вызвали реаниматолога из-за стремительного ухудшения самочувствия.

РБК-Украина сообщало о том, что у Саакашвили обнаружили поражение мозга вследствие длительного голодания.

Власти Грузии предложили перевести его в военный госпиталь в Гори впрочем он заявил, что примет решение относительно этого только после встречи со своим адвокатом и консулом Украины.
Источник: Сергей Пышкин
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