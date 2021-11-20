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Резников: Украина обязательно станет членом НАТО

Украине следует продолжать внедрение реформ, которые рано или поздно обеспечат ей присоединение к НАТО, несмотря на то, что на сегодняшний день в Альянсе нет политического консенсуса относительно членства нашего государства.


Об этом заявил во время визита в Вашингтон в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса, и это будет политическое решение", - отметил министр обороны.

По его словам, сегодня принятие такого политического решения в повестке дня стран-членов Альянса не стоит.

«Но это не означает, что мы должны забывать предписания Конституции Украины, что нашей целью и задачей является присоединение к НАТО – и не только ради составляющей безопасности. НАТО – это не только военный союз, это вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов», - подчеркнул Резников.

Поэтому, по его словам, задача Украины – выполнять свои реформы, чтобы быть готовыми де-факто к членству в Организации Североатлантического договора.

"А политическое решение рано или поздно будет принято", - добавил Резников.

Как сообщал Укринформ, министр обороны Украины Алексей Резников 18-19 ноября провел несколько важных встреч в Вашингтоне с руководством Пентагона, Госдепартамента США, а также в американском Конгрессе. Обсуждались в частности возможности усиления стратегического партнерства между Украиной и США, а также практическое применение механизмов поддержки Украинского государства.
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