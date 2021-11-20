



Об этом заявил во время визита в Вашингтон в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников, передает собственный корреспондент Укринформа.





"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса, и это будет политическое решение", - отметил министр обороны.





По его словам, сегодня принятие такого политического решения в повестке дня стран-членов Альянса не стоит.





«Но это не означает, что мы должны забывать предписания Конституции Украины, что нашей целью и задачей является присоединение к НАТО – и не только ради составляющей безопасности. НАТО – это не только военный союз, это вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов», - подчеркнул Резников.





Поэтому, по его словам, задача Украины – выполнять свои реформы, чтобы быть готовыми де-факто к членству в Организации Североатлантического договора.





"А политическое решение рано или поздно будет принято", - добавил Резников.





Как сообщал Укринформ, министр обороны Украины Алексей Резников 18-19 ноября провел несколько важных встреч в Вашингтоне с руководством Пентагона, Госдепартамента США, а также в американском Конгрессе. Обсуждались в частности возможности усиления стратегического партнерства между Украиной и США, а также практическое применение механизмов поддержки Украинского государства.







