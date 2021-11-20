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Врач Байдена: У президента ухудшилась походка и усилился кашель

У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор после медобследования.



Белый дом распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной".

"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет их без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.

При этом он констатировал, пишет ru.oxu.az, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он участился.

"Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования", - уточнил врач.

Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.

Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

Говоря о походке Байдена, врач напомнил, что у того в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе - постепенном изнашивании позвонков с возрастом.

В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Байдену сегодня исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.
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