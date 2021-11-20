







Белый дом распространил меморандум О'Коннора, из которого следует, что Байден остается "активным 78-летним мужчиной".





"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет их без каких-либо исключений и послаблений", - отметил врач.





При этом он констатировал, пишет ru.oxu.az, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он участился.





"Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования", - уточнил врач.





Также О'Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала "ощутимо более негибкой" походка.





Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.





Говоря о походке Байдена, врач напомнил, что у того в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе - постепенном изнашивании позвонков с возрастом.





В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.





Байдену сегодня исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.