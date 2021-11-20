Политолог: Германия не будет действовать за спиной у Польши и не примет предложение Лукашенко
Алексей Юсупов — о том, как в Минске и Москве используют слабости ЕС.
Политолог-международник из Берлина Алексей Юсупов в эфире российского «Дождя» рассказал о реакции немецких властей на слухи о том, что Германия якобы готова принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.
Днем ранее глава немецкого МВД опроверг данную информацию.
— Это было громким событием вчерашнего новостного дня. И опровержение федерального министра внутренних дел было не просто опровержением факта договоренности о некоем гуманитарном коридоре. Оно было сделано в достаточно резкой форме, что говорит о том, что это и кризис информационный.
Политолог подчеркнул, пишет Салідарнасць, что официально подтвержденной информации о вышеупомянутых договоренностях нет. По словам эксперта, разрешения гуманитарного кризиса на границе от властей Германии могут требовать неправительственные организации, правозащитники.
— Сложно себе представить, что такой коридор будет реализован. По двум причинам, — пояснил Алексей Юсупов.
Первое — в Германии у власти находится временное правительство, коалиционные переговоры нового правительства еще не завершены. Поэтому канцлер Меркель разговаривала с Лукашенко в качестве и.о.
Второе — интересы и сантименты Польши в этой истории чрезвычайно важны для Германии. Поэтому решение данной проблемы за спиной у поляков было бы нарушением всех тех принципов, которые ФРГ выстраивает на европейском уровне.
— Кроме того, Польша на самом деле находится в глубоком кризисе с европейскими институциями — с Брюсселем, Еврокомиссией, Европейским судом — поэтому обострять один из глубочайших кризисов Евросоюза таким вмешательством на границе Германия не будет, — предположил политолог.
Алексей Юсупов, фото facebook.com/alexey.yusupov
Алексей Юсупов также прокомментировал все чаще звучащие на Западе обвинения в адрес России в причастности к ситуации на границе Беларуси и стран ЕС. По его словам, на Западе смотрят на проблему более широко, не заостряя внимание лишь на том, что кто-то организовал подвоз тысяч мигрантов к границе.
— Это общеевропейская проблема. Проблема отсутствия легальных и безопасных путей для бегства и миграции. В данном случае, видимо, и Минск, и Москва понимают, что эта система настолько проблематична в Европе, что ее можно успешно использовать в своих многочисленных конфликтах.
Ранее, 19 ноября пресс-секретарь правителя Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала о предложении Лукашенко в сторону ЕС создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов.
10:09 20/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение