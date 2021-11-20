Эксперт: События на внешнем контуре СГ отвлекли на время внимание белорусов от конституционной реформы
События, которые разворачиваются на внешнем контуре Союзного государства, вокруг Беларуси, отвлекли на время общественное внимание от конституционной реформы.
Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил политический эксперт Владимир Новосяд.
По его словам, в контексте нынешних событий употреблять слово «сроки», в том числе в вопросе конституционной реформы, не совсем уместно.
«Сейчас мы в Беларуси живем в таком форс-мажоре, когда к внутренней конфликтной ситуации после прошлогодних событий добавились еще и события на внешнем контуре. И это, прежде всего, связано с кризисом на белорусско-польской границе, в который, как оказалось, сейчас втянуты не только приграничная Польша, Литва, Латвия, но и остальные страны ЕС. Мы все наблюдаем интенсивные переговоры с Германией, контакты с брюссельской бюрократией», - обратил внимание он.
Все это в совокупности даёт тайм-аут государственной власти для анализа сложившейся ситуации, возможность выстроить правильно все фазы подготовки и проведения конституционной реформы в стране, выстроить правильно социальные и политические приоритеты для белорусского общества, обозначить вопросы, выносимые на референдум, обозначить окончательные сроки и содержание.
В этой связи не случайно власти планируют провести масштабное социологическое исследование, считает Новосяд.
«Я уверен, что в ближайшее время мы увидим и сроки, и сам проект Конституции», - пояснил он.
Говоря непосредственно об анонсированном социсследовании, Новосяд полагает, что, наряду с вопросом конституционной реформы, на него будет вынесен ряд вопросов, способных повлиять на явку при голосовании, вызвать живой интерес у граждан.
«Например, вопрос смертной казни, пенсионной реформы. Власть семь раз отмерит и один раз отрежет. Больше у неё шанса не будет», - подытожил он.
Ранее, во время совещания с рабочей группой по доработке проекта Конституции от 15-го ноября Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.
09:44 20/11/2021
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