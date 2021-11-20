Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил политический эксперт Владимир Новосяд.





По его словам, в контексте нынешних событий употреблять слово «сроки», в том числе в вопросе конституционной реформы, не совсем уместно.





«Сейчас мы в Беларуси живем в таком форс-мажоре, когда к внутренней конфликтной ситуации после прошлогодних событий добавились еще и события на внешнем контуре. И это, прежде всего, связано с кризисом на белорусско-польской границе, в который, как оказалось, сейчас втянуты не только приграничная Польша, Литва, Латвия, но и остальные страны ЕС. Мы все наблюдаем интенсивные переговоры с Германией, контакты с брюссельской бюрократией», - обратил внимание он.





Все это в совокупности даёт тайм-аут государственной власти для анализа сложившейся ситуации, возможность выстроить правильно все фазы подготовки и проведения конституционной реформы в стране, выстроить правильно социальные и политические приоритеты для белорусского общества, обозначить вопросы, выносимые на референдум, обозначить окончательные сроки и содержание.

В этой связи не случайно власти планируют провести масштабное социологическое исследование, считает Новосяд.





«Я уверен, что в ближайшее время мы увидим и сроки, и сам проект Конституции», - пояснил он.





Говоря непосредственно об анонсированном социсследовании, Новосяд полагает, что, наряду с вопросом конституционной реформы, на него будет вынесен ряд вопросов, способных повлиять на явку при голосовании, вызвать живой интерес у граждан.





«Например, вопрос смертной казни, пенсионной реформы. Власть семь раз отмерит и один раз отрежет. Больше у неё шанса не будет», - подытожил он.





Ранее, во время совещания с рабочей группой по доработке проекта Конституции от 15-го ноября Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам.



