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Песков: Общения Лукашенко и Путина недостаточно, нужны прямые контакты Беларуси и ЕС для разрешения мигрантского кризиса

Общения Владимира Путина и Александра Лукашенко недостаточно для разрешения мигрантского кризиса, нужны прямые контакты Беларуси и ЕС, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Кризис на границе в основном Беларуси и Польши. Собственно, оба президента [Путин и Лукашенко в телефонном разговоре] выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов, пишет Nashaniva.com. Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — заявил представитель Кремля.

Путин и Лукашенко вновь обсудили миграционную ситуацию на границах Беларуси с ЕС. Лукашенко проинформировал российского руководителя, о чем разговаривал с Ангелой Меркель 17 ноября. В ходе разговора было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Ранее Путин заявил, что Лукашенко пора начать диалог с белорусской оппозицией. 
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