







«Кризис на границе в основном Беларуси и Польши. Собственно, оба президента [Путин и Лукашенко в телефонном разговоре] выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении беженцев, мигрантов, пишет Nashaniva.com. Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — заявил представитель Кремля.





Путин и Лукашенко вновь обсудили миграционную ситуацию на границах Беларуси с ЕС. Лукашенко проинформировал российского руководителя, о чем разговаривал с Ангелой Меркель 17 ноября. В ходе разговора было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.





Ранее Путин заявил, что Лукашенко пора начать диалог с белорусской оппозицией.















