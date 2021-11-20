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Лукашенко объяснил, почему ЕС сложно с ним общаться

Об этом президент Беларуси заявил в интервью телекомпании ВВС.

Лукашенко дал интервью ВВС 19 ноября. Фото: president.gov.by

В интервью телеканалу ВВС Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста Стивена Розенберга. Один из них был о том, пишет Belarus.kp.ru, почему Евросоюзу сложно общаться с президентом Беларуси.

- Потому что я не танцую под вашу музыку, - цитирует ответ Лукашенко его пресс-служба. - Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно - от американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ.

Также он высказался о взаимоотношениях с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной, напомнив, что в Дворце независимости, где проводилось интервью, в 2015-м проходил саммит нормандской четверки.

- Вы что, скажете, что я своих соседей теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь саммит "нормандской четверки" по Украине [проводился], и здесь прекращена была война (да, там постреливают до сих пор, но войны нет, тысячами не гибнут). Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от Бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда.
Источник: Семен Крылышко
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