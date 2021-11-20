Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал директор Института внешнеполитических исследований, доктор политических наук, профессор КНУ, конфликтолог-международник Григорий Перепелица, передает Укринформ.





"Я бы не так боялся этого миграционного кризиса, что Лукашенко перенаправит этих мигрантов на территорию Украины. Я просто не понимаю, что мигрантам здесь делать. Потому что цель совсем другая", - сказал политолог.





По его мнению, миграционный кризис на границе Беларуси и Польши является частью операции, созданной не в Беларуси, а в Москве.





"Это часть гибридной войны, и в рамках этой гибридной войны эта операция, разрабатываемая и имплементируемая Кремлем, направлена ​​на разрушение границ восточного фланга НАТО. Мы можем вспомнить, как Россия разрушала нашу границу на наших восточных рубежах, как она вторгалась в Крым, посылая "туристов", русские казачьи отряды. То есть парамилитарные группировки. А что было дальше? После того как переходили сначала контрабанда, потом нелегальное проникновение граждан России, а потом за ними что? Боевики, русский спецназ. И так Гиркин внезапно оказался в Славянске. То есть они сначала разрушили нашу границу, потом пошли боевые элементы", — объяснил конфликтолог.





Кроме того, это может быть частью российской операции, направленной против Запада.









"Также это часть операции российского Генерального штаба против Запада, против восточного фланга НАТО. И они уже этот сценарий разрабатывали в Сирии с сирийскими беженцами. Чтобы дестабилизировать ситуацию в самом Европейском Союзе. Это повторение этого сценария", - подчеркнул Перепелица.