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Эксперт объяснил, что общего между мигрантами на белорусской границе и "зелеными человечками" в Крыму

Украине не стоит опасаться, что мигранты, не сумевшие прорваться через белорусско-польскую границу, будут пытаться пройти через украинскую границу.

Эксперт объяснил, что общего между мигрантами на белорусской границе и "зелеными человечками" в Крыму
Фото Виктор Толочко, Sputnik
Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал директор Института внешнеполитических исследований, доктор политических наук, профессор КНУ, конфликтолог-международник Григорий Перепелица, передает Укринформ.

"Я бы не так боялся этого миграционного кризиса, что Лукашенко перенаправит этих мигрантов на территорию Украины. Я просто не понимаю, что мигрантам здесь делать. Потому что цель совсем другая", - сказал политолог.

По его мнению, миграционный кризис на границе Беларуси и Польши является частью операции, созданной не в Беларуси, а в Москве.

"Это часть гибридной войны, и в рамках этой гибридной войны эта операция, разрабатываемая и имплементируемая Кремлем, направлена ​​на разрушение границ восточного фланга НАТО. Мы можем вспомнить, как Россия разрушала нашу границу на наших восточных рубежах, как она вторгалась в Крым, посылая "туристов", русские казачьи отряды. То есть парамилитарные группировки. А что было дальше? После того как переходили сначала контрабанда, потом нелегальное проникновение граждан России, а потом за ними что? Боевики, русский спецназ. И так Гиркин внезапно оказался в Славянске. То есть они сначала разрушили нашу границу, потом пошли боевые элементы", — объяснил конфликтолог.

Кроме того, это может быть частью российской операции, направленной против Запада.


"Также это часть операции российского Генерального штаба против Запада, против восточного фланга НАТО. И они уже этот сценарий разрабатывали в Сирии с сирийскими беженцами. Чтобы дестабилизировать ситуацию в самом Европейском Союзе. Это повторение этого сценария", - подчеркнул Перепелица.
 
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