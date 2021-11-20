







На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.





"Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (20:35 по бакинскому времени – ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям", – написала Псаки в Twitter.





Руководитель США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.





Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства, передает РИА Новости.





Пресс-секретарь сообщила, пишет Haqqin.az, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.





"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", – говорится в письменном заявлении Псаки.