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"Признаю, признаю!"

Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах в Беларуси

"Признаю, признаю!"
Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО.

Об этом он заявил в интервью для BBC.

Во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что все жуткие синяки и следы избиений это фотошоп. 
RBC.ua
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