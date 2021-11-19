Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО.





Об этом он заявил в интервью для BBC.





Во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.





"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.





Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что все жуткие синяки и следы избиений это фотошоп.







