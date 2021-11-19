







"Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне", - сказал Хренин. Его слова приводит БелТА.





"А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они (на Западе - Смартпресс) говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве (Россия - наш стратегический союзник). Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом", - заявил глава Минобороны.





Хренин заявил, пишет Смартпресс, что в данной ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события. Нынешнее положение дел ему напоминает события перед Великой Отечественной войной.





"На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: для чего вы это делаете? Ответ: для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию. Хорошо, поверили. Начала (Германия - Смартпресс) подтягивать войска. "А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?" "Они выходят сюда отдыхать" (отвечала немецкая сторона - Смартпресс). То есть нагло врали. Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента", - отметил он.