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Гайдукевич прокомментировал слова Путина о необходимости диалога между оппозицией и белорусскими властями

А также рассказал об отношении к оппозиции.


 
Как сообщает БелТА, Олег Гайдукевич отметил, что радикальная оппозиция воспрянула после слов Владимира Путина о важности переговоров белорусских властей и ее оппозиции. 
 
Депутат Палаты представителей добавил, пишет Blizko.by, что диалог будет. А вот разговора с предателями никогда не будет, поэтому не нужно путать оппозицию с пятой колонной и предателями. 
 
После слов Президента РФ о диалоге было отмечено, что нужно развивать политическое поле и свою систему с двумя точками зрения.
 


 
Источник: Анжелика Романюк
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