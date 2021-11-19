



Как сообщает БелТА, Олег Гайдукевич отметил, что радикальная оппозиция воспрянула после слов Владимира Путина о важности переговоров белорусских властей и ее оппозиции.

Депутат Палаты представителей добавил, пишет Blizko.by, что диалог будет. А вот разговора с предателями никогда не будет, поэтому не нужно путать оппозицию с пятой колонной и предателями.

После слов Президента РФ о диалоге было отмечено, что нужно развивать политическое поле и свою систему с двумя точками зрения.















