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До 876 человек выросло число политзаключенных в Беларуси

Количество политзаключенных увеличилось на три человека.



Правозащитники признали политзаключенными еще трех человек, осужденных за акции протеста, пишет Еврорадио со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный сайт "Весна".

Михаил Хованский осужден судом Несвижского района за насилие против милиционера на один год исправительной колонии;

Геннадий Смирнов осужден судом Ляховичского района за сопротивление милиционеру и оскорбление президента на два года и шесть месяцев исправительной колонии;

Галина Горецкевич осуждена судом Октябрьского района города Гродно за участие в мирном собрании и сопротивление насилию при его разгоне до трех лет "химии".

Правозащитники требуют немедленно пересмотреть приговоры этим политзаключенным "при исполнении права на справедливое судебное разбирательство", а также освободить их с применением других мер, обеспечивающих явку в суд.

Под заявлением поставили подписи правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Lawtrend.

В Беларуси сейчас 876 признанных политзаключенных.
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