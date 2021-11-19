







«В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.



