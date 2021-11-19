Владимир Макей взялся за диаспору













"К сожалению, мы видим усилия отдельных деятелей внести раскол в белорусскую диаспору, настроить белорусов зарубежья против государства, один против одного. Такой подход для нас неприемлем", - подчеркнул Макей. Его цитирует госагентство БелТА.





Министр отметил, пишет Interfax.by что формат подобных встреч в белорусском внешнеполитическом ведомстве уже стал традиционным. Но, заявил он, целый ряд обстоятельств и событий придает сегодняшнему заседанию особый смысл и звучание. По его словам, это в том числе и те вызовы, с которыми столкнулась Беларусь после президентских выборов в августе прошлого года.





"Политическое и экономическое давление на Беларусь, санкции против государства", - уточнил министр.





По словам министра, многие европейские политики пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг Беларуси.





"К сожалению, мы видим, что очень многие европейские политики не вникают даже в суть последних событий, тех же самых телефонных разговоров президента Лукашенко с канцлером Меркель, в суть сделанных Беларусью официальных заявлений. Опять пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг проблем, которых в принципе не существует, которые не поднимались и не обсуждались", - сказал он.

По мнению Макея, это говорит о том, что в Европейско� союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз.





"Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности. Об этом нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - подчеркнул он.







