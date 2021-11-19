



«Мы хотели бы видеть Бабарику в списках на помилование. И он мог бы там оказаться. Наш разговор при встрече длился около 40 минут. Я призвал Виктора Дмитриевича начать гасить ущерб и написать прошение о помиловании», — заявил Воскресенский « Нашай Ніве ».





При этом, он добавил, что детали разговора оставит в тайне: «Если Виктор Дмитриевич и его адвокаты захотят, они расскажут сами».





Издание пишет, что Виктору Бабарико повысили зарплату в пекарне в 35 раз — была 1,60 рубля в месяц, а сейчас 50 рублей».





Напомним, что Юрий Воскресенский в 2020 году перед выборами собирал подписи за Виктора Бабарико. После освобождения из СИЗО КГБ под домашний арест он назвал себя «правой рукой» Александра Лукашенко.





Позже Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил». 9 августа во время «большого разговора» Александр Лукашенко заявил, что Воскресенский передал ему информацию о ста людях, которые якобы написали прошения о помиловании, и даже пообещал передать их дела на рассмотрение.





Бывшего претендента в президенты Виктора Бабарико арестовали 18 июня 2020 года. Больше года он сидел в СИЗО. 6 июля 2021 года Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 145 тыс. рублей, а также постановил взыскать с него в доход государства 47,7 млн рублей. Вину он не признал и отказался от дачи показаний.





Диалог с оппозицией

Кстати, 18 ноября Владимир Путин заявил, что Лукашенко должен начать переговоры с белорусской оппозицией.





«Да, мы знаем и понимаем, мы знаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась, внутри страны, но тем не менее проблемы есть. Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — заявил глава РФ.





Ранее Телеграф сообщил, что заместитель редактора отдела международной политики российской «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков заявил 1 ноября, что Кремль начал прорабатывать возможность переговоров с белорусской оппозицией. При этом он ссылается на свои источники и слухи в российских коридорах власти.



