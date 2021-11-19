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Польша: У границ с Беларусью мигрантов не осталось

Часть мигрантов находятся в логистическом центре в Беларуси, а остальные уже улетели домой.

Мигранты в логистическом центре Брузги

На польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели, сообщает в пятницу, 19 ноября, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - отметил он.

Несмотря на это, пишет Korrespondent.net Эстония решила послать в Польшу своих военных, сообщает ERR.

"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.

Лаанет подчеркнул, что Эстония отправит помощь Польше уже в эти выходные на основе совместного оборонного сотрудничества.

Ранее стало известно, что во время штурма границы мигрантами получили ранения четверо польских военных. Нелегалы использовали слезоточивый газ, бросали камни в польских силовиков, а также пытались их ослепить лазерами.

Мигранты пытались попасть из Беларуси в Польшу с 8 ноября.
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