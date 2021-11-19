Мигранты в логистическом центре Брузги





На польско-белорусской границе не осталось мигрантов, которые находились там более недели, сообщает в пятницу, 19 ноября, замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter





"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - отметил он.





Несмотря на это, пишет Korrespondent.net Эстония решила послать в Польшу своих военных, сообщает ERR.





"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.





В эту сотню включат добровольцев и резервистов, а также группу военной полиции.





Лаанет подчеркнул, что Эстония отправит помощь Польше уже в эти выходные на основе совместного оборонного сотрудничества.





Ранее стало известно, что во время штурма границы мигрантами получили ранения четверо польских военных. Нелегалы использовали слезоточивый газ, бросали камни в польских силовиков, а также пытались их ослепить лазерами.





Мигранты пытались попасть из Беларуси в Польшу с 8 ноября.