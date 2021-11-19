



Об этом сегодня рассказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко, сообщает БелТА.





ВНС он назвал высшим представительным органом народовластия. Решения собрания будут обязательными для исполнения. Оно также сможет отменять решения других госорганов, противоречащие национальной безопасности.





Сергеенко также анонсировал ограничение президентских сроков двумя каденциями, изменится порядок импичмента, будут усиливаться функции правительства. Также ужесточат требования к кандидатам.





Депутаты будут избираться на пять лет, а время работы Палаты представителей в течение года будет увеличено. В Конституции собираются сформулировать полномочия ЦИК, повысят роль Конституционного суда.





Сергеенко пообещал, что проект Конституции вынесут на общественное обсуждение к началу декабря.





Референдум ожидается в феврале.