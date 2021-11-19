+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Высший представительный орган народовластия" Сергеенко сообщил, кто войдет в ВНС

Всебеларусское народное собрание будет формироваться из представителей исполнительной, законодательной и судебной власти, общественных структур, депутатов местных советов.


Об этом сегодня рассказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко, сообщает БелТА.

ВНС он назвал высшим представительным органом народовластия. Решения собрания будут обязательными для исполнения. Оно также сможет отменять решения других госорганов, противоречащие национальной безопасности.

Сергеенко также анонсировал ограничение президентских сроков двумя каденциями, изменится порядок импичмента, будут усиливаться функции правительства. Также ужесточат требования к кандидатам.

Депутаты будут избираться на пять лет, а время работы Палаты представителей в течение года будет увеличено. В Конституции собираются сформулировать полномочия ЦИК, повысят роль Конституционного суда.

Сергеенко пообещал, что проект Конституции вынесут на общественное обсуждение к началу декабря. 

Референдум ожидается в феврале.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]