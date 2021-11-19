Лукашенко пробивается на западную аудиторию: дал интервью ВВС
Приближенный к пресс-службе белорусского политика телеграм-канал сообщил новость.
«Пул первого» заявляет, что поступает много запросов от желающих пообщаться с Лукашенко. Пока политик не отказал в интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу.
Больше всего внимания уделили ситуации на границе между Беларусью и странами Европейского союза. Также говорили о созвоне Лукашенко и Меркель и об отношениях официального Минска с Россией и Европой.
Напомним, что интервью для CNN, которое он дал месяц назад, не получилось. В эфире от него оставили лишь короткие фрагменты.
17:18 19/11/2021
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