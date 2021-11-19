











«Пул первого» заявляет, что поступает много запросов от желающих пообщаться с Лукашенко. Пока политик не отказал в интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу.

Больше всего внимания уделили ситуации на границе между Беларусью и странами Европейского союза. Также говорили о созвоне Лукашенко и Меркель и об отношениях официального Минска с Россией и Европой.





Напомним, что интервью для CNN, которое он дал месяц назад, не получилось. В эфире от него оставили лишь короткие фрагменты.