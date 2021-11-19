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Западня: вернувшиеся в Ирак мигранты дают первые интервью

После возвращения в Ирак на эвакуационном рейсе Iraqi Airways, бывшие мигранты рассказали SkyNews о том, как с ними обращались на белорусско-польской границе: «Ни капли человечности».

Западня: вернувшиеся в Ирак мигранты дают первые интервью
Фото: фейсбук Iraqi Airways
Вчера Министерство иностранных дел Ирака организовало первый бесплатный рейс по эвакуации своих граждан. Около 430 человек зарегистрировались на этот рейс Iraqi Airways. 390 из них прилетели в Эрбиль, столицу Курдистана, автономного региона в Ираке. После возвращения они дали первые интервью о своем белорусском опыте.

Женщина с ребенком на руках говорит, что ее семья провела 20 дней на границе — за время всего путешествия они вместе потратили 25 тысяч долларов. Женщина добавляет, что контрабандисты обещали хорошую жизнь на Западе, но это все вранье.

Пожилая женщина добавила, что с ними обращались так, словно они не люди — на них пускали газ, их поливали водой.

Мужчины говорят, что ими игрались обе стороны, словно они какой-то футбольный мячик.

«Ни капли человечности», — жалуется один из репатриантов.

Примечательно, что бывшие мигранты говорят в целом о белорусской и польской стороне, обвиняя без разбора и тех и других.

Будут ли еще такие рейсы, точно неизвестно. В МИД Ирака говорят, что продолжают регистрировать желающих вернуться. Но из интервью мигрантов иностранным изданиям становится очевидно, что многие настроены не возвращаться в Ирак ни в коем случае.
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