Bloomberg: Саакашвили просит защиты у США

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме, обратился к властям США за помощью. Об этом сообщает Bloomberg.





"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - написал Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.





В записке он также сообщил, что подвергался избиениям в тюрьме и унижениям перед сокамерниками.





Саакашвили подчеркнул, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.





Как сообщает РИА Новости, омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга.





"Специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом", - говорится в сообщении.





Отмечается, что у Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений - энцефалопатия Вернике.





Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. После ареста он объявил голодовку. Без согласования с родственниками и адвокатами его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.





Ранее сообщалось, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию - он потерял сознание в тюремной больнице.



