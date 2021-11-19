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Bloomberg: Саакашвили просит защиты у США

В письме, которое Саакашвили передал через адвокатов, он сообщил, что подвергался избиениям в тюрьме и унижениям перед сокамерниками.

Bloomberg: Саакашвили просит защиты у США
архивное фото
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме, обратился к властям США за помощью. Об этом сообщает Bloomberg.

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - написал Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.

В записке он также сообщил, что подвергался избиениям в тюрьме и унижениям перед сокамерниками.

Саакашвили подчеркнул, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.

Как сообщает РИА Новости, омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга.

"Специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений - энцефалопатия Вернике.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. После ареста он объявил голодовку. Без согласования с родственниками и адвокатами его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию - он потерял сознание в тюремной больнице.

А сегодня Министерство юстиции Грузии приняло решение доставить Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили.

Об этом на брифинге в пятницу, 19 ноября, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, - передает ТАСС.

"Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили", - сказал Брегадзе.

По его словам, власти ждут его согласия на транспортировку.
Источник: korrespondent.net
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