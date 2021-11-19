



19 ноября Верховный суд по предложению Министерства юстиции принял решение о лишении регистрации движения «За свободу». Об этом сообщил в своем фейсбуке председатель организации Юрий Губаревич.





Предыдущее заседание состоялось еще 18 октября. 14 июля в центральном офисе организации в Минске прошел обыск, после чего помещение опечатали.





«Формальное лишение легального статуса организации не способно отобрать у активистов движения чувство веры в правоту избранного пути, солидарность и взаимоподдержку членов движения. Так же не уйдет в небытие все то положительное, что было сделано за 15-летнюю историю деятельности организации», — написал Губаревич.





Движение «За свободу» было основано в 2006 году Александром Милинкевичем и таким образом просуществовало 15 лет.





Напомним, что волна ликвидации НГО уже захватила сотни организаций. Из "политический" под нее уже попали "Говори правду" и БНФ "Адраджэнне".



