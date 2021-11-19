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«Даже Папа Римский позвонил бы черту, чтобы спасти людей»

Что пишут немецкие СМИ о звонках между Меркель и Лукашенко.

«Даже Папа Римский позвонил бы черту, чтобы спасти людей»
Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшиеся 15 и 17 ноября телефонные звонки между Ангелой Меркель и «господином Лукашенко». В ходе разговоров исполняющая обязанности федерального канцлера Германии обсуждала с непризнанным в Евросоюзе белорусским властителем пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС.

«Переговоры с Путиным тоже не означают одобрения аннексии Крыма»


«Вопрос о том, допустим ли в условиях кризиса телефонный разговор с Лукашенко, раскалывает европейцев, — констатирует брюссельский корреспондент первого канала немецкой телерадиокомпании ARD на сайте tagesschau.de. — Так, польское правительство считает абсолютно неправильным, что Ангела Меркель сразу дважды брала в руки трубку. Варшава отвергает контакты с белорусским властителем Александром Лукашенко, поскольку это повышает его значимость».

Аналогичную критику, напоминает корреспондент, пришлось выслушать в начале недели и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, когда «стало известно, что он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным». Однако автор приходит к выводу, что «без Путина ничего не получится».

Комментатор Süddeutsche Zeitung убежден: Меркель «конечно же» имела право разговаривать с Лукашенко. «Подобные конфликты, в ходе которых страдают тысячи людей, в конечном счете решаются не благодаря упрямству, а путем разговора друг с другом». Если режим в Минске видит в этом триумфальный прорыв международной изол� �ии или даже признание легитимности Лукашенко, то это «его чистая фантазия», указывает автор. «Точно так же переговоры Меркель или Джо Байдена с Владимиром Путиным не означали одобрения аннексии Крыма или тюремного срока Алексею Навальному». 

Разговаривая с Лукашенко по поводу конкретной проблемы, «важно только не допустить превращения шантажа в систему», подчеркивает Süddeutsche Zeitung и признает. «Это легче сказать, чем сделать, поскольку всякие «лукашенки» на этой планете знают слабости демократических систем. Однако длительная осада польской границы нанесла бы ЕС больший урон, чем решение, найденное в ходе переговоров с непризнанным президентом».

«Можно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры»


«Если канцлер Меркель разговаривает с диктатором Лукашенко о том, как разрешить созданный им же миграционный кризис, то это не ужасно, а, хочется верить, благотворно», — убежден обозреватель газеты Frankfurter Rundschau, комментирующий высказывание известного политика и эксперта по международным делам партии Союз-90/«Зеленые» Омида Нурипура. Тот назвал первый телефонный разговор между Берлином и Минском «ужасным сигналом». 

По мнению же автора Frankfurter Rundschau, в сложившейся ситуации надо было непременно рискнуть пойти на контакт.
 
«Ведь вполне возможно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры. В таком случае ЕС и Польша будут в большей степени влиять на ход конфликта. Они будут действовать, а не просто реагировать на провокации диктатора», — подчеркивает обозреватель Frankfurter Rundschau.

«Звонок Меркель — дипломатический скандал»


В редакции самой массовой в Германии газеты Bild мнения о том, как оценивать телефонные контакты между Берлином и Минском, явно разошлись. О первом звонке издание сообщило под шапкой «Меркель оскорбила Европу!» и расценило его как «дипломатический скандал под конец ее пребывания в должности».

В среду газета сообщила на своем сайте: «Она опять это сделала!» При этом издание заверило, что располагает точной информацией относительно первого разговора, которого добивался именно Лукашенко.

А вечером после второго телефонного разговора на сайте Bild появился комментарий ее колумниста Франца Йозефа Вагнера, начинающийся словами: «Мне кажется, даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти оказавшихся в беде людей. И было бы совершенно неважно, как он к нему обращался: князь тьмы, господин дьявол, господин нечистый дух», — написал колумнист газеты Bild.

«Возможности Кремля влиять на Лукашенко сильно переоценивают»


Тем временем газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала аналитическую статью, в которой оспаривает широко распространенное мнение, что «за искусственно созданным миграционным кризисом на внешней границе ЕС стоит российский президент». Издание утверждает: «В Берлине инициатором считают властителя в Минске».

Обзор прессы подготовила "Немецкая волна"
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