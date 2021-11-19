Во время видеоконференции они обсудили миграцию в ЕС через Беларусь.





Канцлер подчеркнула важную роль этих организаций в сфере гуманитарной помощи, защиты и возврата на родину людей, остающихся в Беларуси.





Ангела Меркель также отметила важность сотрудничества с Европейской комиссией для продолжения работы по этому вопросу, сообщается на сайте правительства Германии.



