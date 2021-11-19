Меркель обсудила Беларусь с представителями ООН и Международной организации по миграции
19 ноября канцлер Германии Ангела Меркель, верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди и генеральный директор Международной организации по миграции Антониу Виторину провели видеоконференцию
Во время видеоконференции они обсудили миграцию в ЕС через Беларусь.
Канцлер подчеркнула важную роль этих организаций в сфере гуманитарной помощи, защиты и возврата на родину людей, остающихся в Беларуси.
Ангела Меркель также отметила важность сотрудничества с Европейской комиссией для продолжения работы по этому вопросу, сообщается на сайте правительства Германии.
Источник: reform.by
15:27 19/11/2021
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