Накануне состоялся первый визит Алексея Резникова в Вашингтон в качестве министра обороны Украины. Во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом стороны подняли вопрос безопасности ситуации вдоль границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях.





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.





Во время встречи с сенатором министр поднял вопрос новых угроз для Украины, которые появились из-за "фактического аншлюса" Беларуси.





"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, которые возникли вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе”. - пишет пресс-служба.





Резников отметил, что Украина, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы США оказывали большую поддержку в спектре вопросов безопасности. В то же время речь идет о помощи, которую можно оказать в кратчайшие сроки.





"Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", — заявил Алексей Резников.