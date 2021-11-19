+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Министр обороны Украины: "Аншлюс" Беларуси создал новые угрозы

Украина хочет большей поддержки США

Накануне состоялся первый визит Алексея Резникова в Вашингтон в качестве министра обороны Украины. Во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом стороны подняли вопрос безопасности ситуации вдоль границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Во время встречи с сенатором министр поднял вопрос новых угроз для Украины, которые появились из-за "фактического аншлюса" Беларуси.

"Отдельное внимание было уделено новым угрозам, которые возникли вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе”. - пишет пресс-служба.

Резников отметил, что Украина, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы США оказывали большую поддержку в спектре вопросов безопасности. В то же время речь идет о помощи, которую можно оказать в кратчайшие сроки.

"Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", — заявил Алексей Резников.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]