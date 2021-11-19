+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Бетонная стена, ров и вышки: Украина укрепит границу с Беларусью

Украинская граница РФ и Беларусью должна быть обустроена по примеру границ США и Израиля.


Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября, сообщает Gazeta.ua.

К примеру, израильская граница обустроена бетонной стеной высотой в 6 м.

"Страны, имеющие сверхвысокий риск проникновения нелегальных мигрантов, строят заборы из бетонных плит высотой до шести метров. Как Израиль на границе с Палестиной, США с Мексикой, Турция с Сирией", - сказал министр и добавил, что такие заборы стоят "чрезвычайно дорого".

Глава МВД показал на слайде, как выглядит граница Украины со страной-агрессором РФ. На фото – пустое поле и ямы. Так выглядит 90% границы Украины с РФ.

Монастырский рассказал об украинской "интеллектуальной" границе.

"В первую очередь это должна быть защита от диверсионных и разведывательных групп с территории государства-агрессора. Во-вторых – защита украинской экономики от контрабанды, которая является экономическим оружием против нашего государства.

В-третьих – это защита от потоков нелегальных мигрантов, которые также являются оружием в современной гибридной войне и в последние месяцы мы в этом убедились наилучшим образом", - сказал.

"Самым рациональным решением" Монастырский назвал строительство вдоль всей границы "сплошного забора из сетки и колючей проволоки, со 100% покрытием системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации".

Вдоль границы с РФ и Беларусью на открытой местности министр назвал целесообразным строить противотранспортный ров шириной 4 м и глубиной 2 м. Сказал заложить в государственном бюджете на следующий год средства на обустройство таких участков границы.

Протяженность границы с Россией по суше – 1505 км, из них 409 км – оккупированы. С Беларусью – 1084 км. "То есть - необходимо строительство государственной границы более чем в 2,5 тысячи километров", - заявил Монастырский.

На слайде он показал, как должна выглядеть граница с РФ – вышки, бетонная стена, ров, наблюдение с беспилотников.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]