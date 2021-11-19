



Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября, сообщает Gazeta.ua.





К примеру, израильская граница обустроена бетонной стеной высотой в 6 м.





"Страны, имеющие сверхвысокий риск проникновения нелегальных мигрантов, строят заборы из бетонных плит высотой до шести метров. Как Израиль на границе с Палестиной, США с Мексикой, Турция с Сирией", - сказал министр и добавил, что такие заборы стоят "чрезвычайно дорого".





Глава МВД показал на слайде, как выглядит граница Украины со страной-агрессором РФ. На фото – пустое поле и ямы. Так выглядит 90% границы Украины с РФ.





Монастырский рассказал об украинской "интеллектуальной" границе.





"В первую очередь это должна быть защита от диверсионных и разведывательных групп с территории государства-агрессора. Во-вторых – защита украинской экономики от контрабанды, которая является экономическим оружием против нашего государства.





В-третьих – это защита от потоков нелегальных мигрантов, которые также являются оружием в современной гибридной войне и в последние месяцы мы в этом убедились наилучшим образом", - сказал.





"Самым рациональным решением" Монастырский назвал строительство вдоль всей границы "сплошного забора из сетки и колючей проволоки, со 100% покрытием системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации".





Вдоль границы с РФ и Беларусью на открытой местности министр назвал целесообразным строить противотранспортный ров шириной 4 м и глубиной 2 м. Сказал заложить в государственном бюджете на следующий год средства на обустройство таких участков границы.





Протяженность границы с Россией по суше – 1505 км, из них 409 км – оккупированы. С Беларусью – 1084 км. "То есть - необходимо строительство государственной границы более чем в 2,5 тысячи километров", - заявил Монастырский.





На слайде он показал, как должна выглядеть граница с РФ – вышки, бетонная стена, ров, наблюдение с беспилотников.







