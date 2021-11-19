



"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", — сказал он журналистам.





Представитель Кремля назвал эту идею демонстрацией всему миру, что США вмешиваются во внутренние дела других стран.





"Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации", — добавил Песков.





Как сообщалось ранее, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.







