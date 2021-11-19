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Президент Франции призвал продолжать давление на Лукашенко

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса


Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-беларуской границе, сообщает Елисейский дворец.

Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на границе.

"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей… 

Он призывает Европу продолжать работать со странами происхождения (мигрантов - ред.) и транзита, а также с авиакомпаниями, чтобы прекратить эти перемещения и разрешить принимать обратно тех, кто не имеют права на убежище", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Источник: ria.ru
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