



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-беларуской границе, сообщает Елисейский дворец.





Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на границе.





"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей…



